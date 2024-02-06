Каднов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.
Дочь: Каднова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каднова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна