Каднов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каднов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.

Дочь: Каднова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каднова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Каднова Анисия Капитоновна

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