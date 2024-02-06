Каднова Анисия Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.
Дочь: Каднова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каднова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно