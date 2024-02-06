Каднова Анисия Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каднова Анисия Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.

Дочь: Каднова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каднова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Каднов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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