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Галанкина (Власова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Васильев Враг, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.03.1942

Дата смерти

24.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1942

Отец: Власов Иван Андреевич

Мать: Власова Мария Васильевна

Васильев Враг, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1965

Муж: Галанкин Павел Александрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1966

Сын: Галанкин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Галанкин Павел Александрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1968

Дочь: Малынина Ирина Павловна

Отец ребёнка: Галанкин Павел Александрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
24.11.2021
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