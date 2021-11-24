Галанкина (Власова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1942
Дата смерти24.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1942
Отец: Власов Иван Андреевич
Мать: Власова Мария Васильевна
Бракосочетание
18.01.1965
Рождение ребёнка
03.12.1966
Отец ребёнка: Галанкин Павел Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1968
Дочь: Малынина Ирина Павловна
Отец ребёнка: Галанкин Павел Александрович
Смерть
24.11.2021