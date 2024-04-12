Власов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти02.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Власов Андрей Иванович
Призыв на военную службу
01.01.1941
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1942
Дочь: Галанкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Васильевна
Смерть
02.02.1944
Васильковичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Скончался от ран,похоронен в братской могиле