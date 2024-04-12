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Власов Иван Андреевич

Место рождения

Васильев Враг, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

02.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Власов Андрей Иванович

Мать: не указана

Васильев Враг, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
01.01.1941
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1942

Дочь: Галанкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Васильевна

Васильев Враг, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.02.1944
Васильковичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Скончался от ран,похоронен в братской могиле
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