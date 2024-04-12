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Галанкин Андрей Павлович

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

03.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1966

Отец: Галанкин Павел Александрович

Мать: Галанкина Валентина Ивановна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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