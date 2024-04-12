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Галанкин Андрей Павлович
Галанкин Андрей Павлович
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Древо
Место рождения
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
Дата рождения
03.12.1966
Пол
Мужской
Отец
Галанкин Павел Александрович
1940 г.р.
Мать
Галанкина (Власова) Валентина Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1966
Отец:
Галанкин Павел Александрович
Мать:
Галанкина Валентина Ивановна
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
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