Терновой (Терновый) Евтихий Степанович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Терновой (терновый) Степан
Рождение ребёнка
1889
Сын: Терновой (терновый) Евдоким Евтихьевич
Мать ребёнка: Терновая Марина
Рождение ребёнка
1893
Сын: Терновой Корней Евтихьевич
Мать ребёнка: Терновая Марина
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Терновая Марина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Терновой (терновый) Тит Евтихьевич
Мать ребёнка: Терновая Марина
Рождение ребёнка
1903
Сын: Терновой (терновый) Ерофей Евтихьевич
Мать ребёнка: Терновая Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терновая Марина
Смерть
Неизвестно