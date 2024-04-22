Терновой (Терновый) Евтихий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновой (Терновый) Евтихий Степанович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Терновой (терновый) Степан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Терновой (терновый) Евдоким Евтихьевич

Мать ребёнка: Терновая Марина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Терновой Корней Евтихьевич

Мать ребёнка: Терновая Марина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Терновой Фома Евтихьевич

Мать ребёнка: Терновая Марина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Терновой (терновый) Тит Евтихьевич

Мать ребёнка: Терновая Марина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Терновой (терновый) Ерофей Евтихьевич

Мать ребёнка: Терновая Марина

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновая Марина

Смерть
Неизвестно
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