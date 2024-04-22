Терновая Марина
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1889
Сын: Терновой (терновый) Евдоким Евтихьевич
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Терновой Корней Евтихьевич
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Терновой (терновый) Тит Евтихьевич
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Терновой (терновый) Ерофей Евтихьевич
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно