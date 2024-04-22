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Терновая Марина

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Терновой (терновый) Евдоким Евтихьевич

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Терновой Корней Евтихьевич

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Терновой Фома Евтихьевич

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Терновой (терновый) Тит Евтихьевич

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Терновой (терновый) Ерофей Евтихьевич

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой (терновый) Евтихий Степанович

Смерть
Неизвестно
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