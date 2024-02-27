Осипова Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байгузов Степан Кузьмич

Мать: Байгузова-Попова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1940

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.07.1942

Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай Дмитриевич

Смерть
?.06.1973
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