Осипова Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1940
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.07.1942
Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1973