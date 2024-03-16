Осипов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1940
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
10.07.1942
Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна
Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна
Смерть
Неизвестно