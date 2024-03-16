Осипов Николай Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1940

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
10.07.1942

Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна

Мать ребёнка: Осипова Клавдия Степановна

Смерть
Неизвестно

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