Осипов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1940
Дата смерти30.10.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Осипова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лебедева-Осипова Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
05.01.1973
Сын: Осипов Андрей Владимиович
Мать ребёнка: Лебедева-Осипова Галина Валентиновна
Смерть
30.10.2000