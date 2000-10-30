Осипов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Владимир Николаевич

Осипов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1940

Дата смерти

30.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1940

Отец: Осипов Николай Дмитриевич

Мать: Осипова Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева-Осипова Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Осипова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Лебедева-Осипова Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
05.01.1973

Сын: Осипов Андрей Владимиович

Мать ребёнка: Лебедева-Осипова Галина Валентиновна

Смерть
30.10.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.