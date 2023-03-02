Савенко (Тихонова) Дарья Васильевна
женский, родилась 09.10.1904, Гурзуф, Ялта, Республика Крым
умерла 16.05.1986
Супруги
Савенко Иван Андреевич20.01.1894 г.р.
Дети
Жваненко (Савенко) Александра Ивановна24.09.1923 г.р.
Савенко Иван Иванович12.09.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Гурзуф, Ялта, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
24.09.1923
Дочь: Жваненко (Савенко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Савенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1927
Отец ребёнка: Савенко Иван Андреевич
Смерть
16.05.1986