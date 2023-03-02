Савенко (Тихонова) Дарья Васильевна 09.10.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Савенко (Тихонова) Дарья Васильевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 09.10.1904, Гурзуф, Ялта, Республика Крым

умерла 16.05.1986

Супруги
Савенко Иван Андреевич20.01.1894 г.р.
Дети
Жваненко (Савенко) Александра Ивановна24.09.1923 г.р.
Савенко Иван Иванович12.09.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Гурзуф, Ялта, Республика Крым

Работа или профессия
Неизвестно

Разное

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1922

Муж: Савенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1923

Дочь: Жваненко (Савенко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Савенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.09.1927

Сын: Савенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Савенко Иван Андреевич

Смерть
16.05.1986

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