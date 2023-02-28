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Савенко Иван Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.01.1894

Дата смерти

11.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894

Отец: Савенко Андрей Фотиевич

Мать: Савенко Феодора Васильевна

Бракосочетание
1922

Жена: Савенко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1923

Дочь: Жваненко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Савенко Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1927

Сын: Савенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Савенко Дарья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1944
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