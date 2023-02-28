Савенко Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1894
Дата смерти11.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894
Бракосочетание
1922
Жена: Савенко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1923
Дочь: Жваненко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Савенко Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1927
Мать ребёнка: Савенко Дарья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1944