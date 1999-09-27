Фатеев Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатеев Фёдор Александрович

Фатеев Фёдор Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1931

Дата смерти

27.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931

Отец: Фатеев Александр Иванович

Мать: Фатеева Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
27.02.1956

Сын: Фатеев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Фатеев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Фатеев Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна

Смерть
27.09.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close