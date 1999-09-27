Фатеев Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1931
Дата смерти27.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931
Рождение ребёнка
27.02.1956
Сын: Фатеев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
25.08.1957
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
26.01.1963
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Яковлевна
Смерть
27.09.1999