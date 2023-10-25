Фатеева (Зюкина) Степанида (Стефанида) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти17.07.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Зюкин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1912
Дочь: Резинкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Банникова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Крылатова Анна Александровна
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1925
Сын: Фатеев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1931
Сын: Фатеев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Мария Александровна
Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович
Смерть
17.07.1976