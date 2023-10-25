Фатеева (Зюкина) Степанида (Стефанида) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Зюкина) Степанида (Стефанида) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

17.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Зюкин Егор Николаевич

Мать: Зюкина Просковья Семёновна

Рождение ребёнка
02.09.1912

Дочь: Резинкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Банникова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Крылатова Анна Александровна

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1925

Сын: Фатеев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Фатеев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Мария Александровна

Отец ребёнка: Фатеев Александр Иванович

Смерть
17.07.1976
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