Фатеева (Пенькова) Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Пенькова) Раиса Яковлевна

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Место рождения

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.02.1933

Дата смерти

16.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933

Отец: Пеньков Яков Афанасьевич

Мать: Пенькова Дария Григорьевна

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.02.1956

Сын: Фатеев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Фатеев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Фатеев Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович

Смерть
16.04.2018
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