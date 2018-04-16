Фатеева (Пенькова) Раиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1933
Дата смерти16.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933
Рождение ребёнка
27.02.1956
Сын: Фатеев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1957
Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
26.01.1963
Отец ребёнка: Фатеев Фёдор Александрович
Смерть
16.04.2018