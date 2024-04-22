Смолин Макар Трифильевич (Трифонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Макар Трифильевич (Трифонович)

Место рождения

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

1869 г.р.
1872 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Смолин Трифилий Петрович

Мать: Агафья Андреевна

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
20.02.1861

Жена: Анна Тимофеевна

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.05.1869

Дочь: Елена Макарьевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.05.1872

Сын: Трифонов Федор Макарьевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.08.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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