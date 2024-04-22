Смолин Макар Трифильевич (Трифонович)
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Смолин Трифилий Петрович
Мать: Агафья Андреевна
Бракосочетание
20.02.1861
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.05.1869
Дочь: Елена Макарьевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.05.1872
Сын: Трифонов Федор Макарьевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.08.1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно