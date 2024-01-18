Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.02.1834

Сын: Архип Трифонович

Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.11.1837

Сын: Смолин Григорий Трифонович

Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Смолин Макар Трифильевич (Трифонович)

Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.12.1853

Дочь: Параскева Трифоновна

Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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