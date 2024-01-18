Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1834
Сын: Архип Трифонович
Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович
Рождение ребёнка
16.11.1837
Сын: Смолин Григорий Трифонович
Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Смолин Макар Трифильевич (Трифонович)
Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1853
Дочь: Параскева Трифоновна
Отец ребёнка: Смолин Трифилий Петрович
Смерть
Неизвестно