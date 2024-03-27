Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1894
Сын: Магадеев Закир Галяутдинович
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1900
Сын: Магадеев Шакир Галяутдинович
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Магадеев Фасах (Фасахетдин) Галяутдинович
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
15.06.1913
Сын: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Магадеева) Сабира Галяутдиновна
Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно