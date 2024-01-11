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Магадеев Закир Галяутдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1924

Дочь: Ибрагимова Муршида Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

д.Ибраево, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
25.08.1926

Дочь: Азаматова Мастура Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Истомирова Магния Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Идрисова Закия Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Хуршида Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Сын: Магадеев Булат Закирович

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: Жданова Суфия (Софья) Закировна

Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева Хатима (Миннибикя)

Смерть
Неизвестно
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