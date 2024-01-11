Магадеев Закир Галяутдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1924
Дочь: Ибрагимова Муршида Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
д.Ибраево, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
25.08.1926
Дочь: Азаматова Мастура Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Истомирова Магния Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Идрисова Закия Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Хуршида Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Рождение ребёнка
14.01.1941
Дочь: Жданова Суфия (Софья) Закировна
Мать ребёнка: Магадеева Хатима (Миннибикя)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно