Магадеев Фасах (Фасахетдин) Галяутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагадеев Фасах (Фасахетдин) Галяутдинович

Магадеев Фасах (Фасахетдин) Галяутдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1937

Сын: Магадеев Роберт Фасахович

Мать ребёнка: Магадеева Салима

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Раиля Фасахатдиновна

Мать ребёнка: Магадеева Салима

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева Салима

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева Салима

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close