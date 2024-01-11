Магадеев Фасах (Фасахетдин) Галяутдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1937
Сын: Магадеев Роберт Фасахович
Мать ребёнка: Магадеева Салима
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Раиля Фасахатдиновна
Мать ребёнка: Магадеева Салима
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магадеева Салима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магадеева Салима
Смерть
Неизвестно