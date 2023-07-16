Чаузова (Белова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаузова (Белова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Чаузов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лобашова (Чаузова) Павла Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1900

Сын: Чаузов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Чаузова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Чаузов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.11.1906

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