Чаузова (Белова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти25.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лобашова (Чаузова) Павла Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
16.07.1900
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Чаузова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
13.09.1904
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Смерть
25.11.1906