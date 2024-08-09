Горнецкий Андрей Гаврилов
Место рожденияВасильково
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Горнецкий Гавриил Алексеев
Мать: Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Горнецкий Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Смерть
Неизвестно