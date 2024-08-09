Горнецкий Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнецкий Андрей Гаврилов

Горнецкий Андрей Гаврилов

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Горнецкий Гавриил Алексеев

Мать: Наталья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Горнецкий Иван Андреев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Горнецкий Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.