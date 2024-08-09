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Дарья Михайлова

Место рождения

Гологузово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнецкий Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Горнецкий Иван Андреев

Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Горнецкий Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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