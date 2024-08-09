Дарья Михайлова
Место рожденияГологузово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Горнецкий Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Горнецкий Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно