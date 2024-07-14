Тремаскин Алексей Алексеевич 08.04.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тремаскин Алексей Алексеевич

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894 ст.

Отец: Тремаскин Алексей Пантелеймонович

Мать: Тремаскина (Куприянова) Наталия Михайловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство - 24.09.1933 [выслано] в Хабаровск
Бракосочетание
16.01.1913 ст.

Жена: Тремаскина (Лапина) Анастасия Андреевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Сын: Тремаскин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Тремаскина (Лапина) Анастасия Андреевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Около 1933
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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