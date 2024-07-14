Тремаскин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1894 ст.
Свидетельство - 24.09.1933 [выслано] в Хабаровск
Бракосочетание
16.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Сын: Тремаскин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Тремаскина (Лапина) Анастасия Андреевна
Место жительства
Около 1933
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно