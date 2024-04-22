Тремаскин Алексей Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения10.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1856 ст.
Бракосочетание
09.11.1873 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Тремаскина Наталия Михайловна
Бракосочетание
01.11.1896 ст.
второй брак
Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.
Сын: Тремаскин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.
Сын: Тремаскин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.
Сын: Тремаскин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна
Смерть
Неизвестно