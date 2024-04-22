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Тремаскин Алексей Пантелеймонович

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1856 ст.

Отец: Тремаскин Пантелеймон Михайлович

Мать: Тремаскина Агафья Денисовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Жена: Тремаскина Наталия Михайловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Тремаскина Наталия Михайловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1896 ст.

Жена: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.

Сын: Тремаскин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1899 ст.

Сын: Тремаскин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.

Сын: Тремаскин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Желудкова - Тремаскина Васса Кондратьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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