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Плесовских Акинфей Евдокимович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Плесовских Евдоким Радионович

Мать: Плесовских (Быкова) Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1748

Жена: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Плесовских) Дарья Акинфеевна

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Плесовских) Татьяна Акинфеевна

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1751 ст.

Сын: Плесовских Максим Акинфеевич

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Плесовских Марко Акинфеевич

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Плесовских Иев Акинфеевич

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Евдоким Родионов Плесовских 59 74 жена Домна Тимофеева, 70, взята в замужество деревни Арак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Плесовских Пётр Акинфеевич

Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна

Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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