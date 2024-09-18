Плесовских Акинфей Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1748
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Плесовских) Дарья Акинфеевна
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Плесовских) Татьяна Акинфеевна
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
13.08.1751 ст.
Сын: Плесовских Максим Акинфеевич
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Плесовских Марко Акинфеевич
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Плесовских Иев Акинфеевич
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Евдоким Родионов Плесовских 59 74 жена Домна Тимофеева, 70, взята в замужество деревни Арак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Плесовских Пётр Акинфеевич
Мать ребёнка: Плесовских (Корелина) Федосья Борисовна
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно