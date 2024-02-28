Плесовских Евдоким Радионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Бракосочетание
До 1718
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Патрахина Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Плесовских Мартемьян Евдокимович
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Плесовских Акинфей Евдокимович
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.03.1730 ст.
Дочь: Попова Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Плесовских Кирило Евдокимович
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Плесовских Харитина Евдокимовна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Евдоким Родионов Плесовских 59 74 жена Домна Тимофеева, 70, взята в замужество деревни Арак... Показать все
Смерть
Неизвестно