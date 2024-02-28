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Плесовских Евдоким Радионович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Плесовских Радион Гаврилович

Мать: Плесовских Парасковья

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1718

Жена: Плесовских Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Патрахина Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Плесовских Мартемьян Евдокимович

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Плесовских Акинфей Евдокимович

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1730 ст.

Дочь: Попова Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Плесовских Кирило Евдокимович

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Плесовских Харитина Евдокимовна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Тимофеевна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Евдоким Родионов Плесовских 59 74 жена Домна Тимофеева, 70, взята в замужество деревни Арак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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