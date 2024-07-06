Славнов Прокопий Тимофеевич 1768 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Славнов Прокопий Тимофеевич

Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Славнов Тимофей Алексеевич

Мать: Славнова (Баранова) Ксения Игнатовна

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Славнова) Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Славнов Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: (Славнова) Авдотья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: (Славнова) Настасья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Славнова) Дарья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Славнов Матвей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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