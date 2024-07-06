Славнов Прокопий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Славнова) Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Славнов Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: (Славнова) Авдотья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: (Славнова) Настасья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Славнова) Дарья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Славнов Матвей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно