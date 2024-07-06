Славнова (Баранова) Ксения Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Баранов Игнат Давыдович
Мать: Баранова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1763 ст.
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: (Славнова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: (Славнова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: (Славнова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Славнов Прокопий Тимофеевич
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Славнов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: (Славнова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно