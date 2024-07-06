Славнова (Баранова) Ксения Игнатовна 1740 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Славнова (Баранова) Ксения Игнатовна

Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Баранов Игнат Давыдович

Мать: Баранова Евдокия

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Славнов Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Славнов Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: (Славнова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: (Славнова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: (Славнова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Славнов Прокопий Тимофеевич

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Славнов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: (Славнова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Славнов Тимофей Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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