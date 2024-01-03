Голубев Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Голубева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Голубев Александр Павлович
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1911
Сын: Голубев Горгонтий Павлович
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Крестный Голубев Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Крестный А.В. Голубев
Рождение ребёнка
06.04.1918
Дочь: Голубева Александра Павловна
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно