Голубев Павел Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубев Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Голубева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Голубев Александр Павлович

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Голубев Горгонтий Павлович

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестный Голубев Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Голубев Николай Павлович

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестный А.В. Голубев
Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Голубева Александра Павловна

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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