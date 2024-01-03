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Голубева Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Голубева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Голубев Александр Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Голубев Горгонтий Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестный Голубев Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Голубев Николай Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестный А.В. Голубев
Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Голубева Александра Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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