Голубев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Дмитрий

Голубев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Голубев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Голубев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Голубев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.