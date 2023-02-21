Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Новичкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
18.05.1883 ст.
Сын: Новичков Константин Михайлович
Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новичков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно