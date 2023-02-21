Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Новичкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
18.05.1883 ст.

Сын: Новичков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Новичков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Новичков Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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