Новичков Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.05.1883 ст.
Дата смерти12.09.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1883 ст.
Отец: Новичков Михаил Сергеевич
Мать: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Назарова Стефанида Константиновна
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Новичков Иван Константинович
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.
Сын: Новичков Александр Константинович
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Макарова Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Новичков Григорий Константинович
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
07.08.1921
Сын: Новичков Василий Константинович
Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1957