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Новичков Константин Михайлович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.05.1883 ст.

Дата смерти

12.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1883 ст.

Отец: Новичков Михаил Сергеевич

Мать: Татьяна Андреевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Назарова Стефанида Константиновна

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Новичков Иван Константинович

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.

Сын: Новичков Александр Константинович

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Макарова Таисия Константиновна

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Новичков Григорий Константинович

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1921

Сын: Новичков Василий Константинович

Мать ребёнка: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова Анна Капитоновна

Смерть
12.09.1957
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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