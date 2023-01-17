Новичков Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Новичкова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
18.05.1883 ст.
Сын: Новичков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новичков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно