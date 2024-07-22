Толстиков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстиков Михаил Тимофеевич

Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

14.11.1911

Дата смерти

18.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.02.1944
Ельня
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Зандбостель

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