Толстиков Михаил Тимофеевич
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения14.11.1911
Дата смерти18.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.02.1944
Ельня
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Зандбостель