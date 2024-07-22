Свиридова (Толстикова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Толстикова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстиков Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Николай Захарович

Новосибирск
Смерть
Неизвестно

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