Попова Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Киреевич
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Киреевич
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Попов Захар Киреевич
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Попова) Федосья Киреевна
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Попова) Марья Киреевна
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Иван Киреевич
Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович
Смерть
Неизвестно