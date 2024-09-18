Попова Агафия Семеновна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Киреевич

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Киреевич

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Попов Василий Киреевич

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Попов Захар Киреевич

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Попова) Федосья Киреевна

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Попова) Марья Киреевна

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Иван Киреевич

Отец ребёнка: Попов Кирей Петрович

Смерть
Неизвестно

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