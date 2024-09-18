Попов Василий Киреевич 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Василий Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Попов Кирей Петрович

Мать: Попова Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Попова Дарья/Дария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Дарья/Дария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Попова Дарья/Дария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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