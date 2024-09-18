Попов Василий Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Попов Кирей Петрович
Мать: Попова Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Попова Дарья/Дария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Попова Дарья/Дария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно