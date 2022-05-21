Логиновский Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Логиновская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Логиновский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Логиновская Марина Васильевна
Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна
Смерть
Неизвестно