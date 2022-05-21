Логиновский Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогиновский Василий Максимович

Логиновский Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Логиновская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Логиновская Коваленкова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Логиновская Прокушина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Логиновская Добрышева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Логиновский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Логиновская Марина Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.