Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Корюков Филипп Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Логиновская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Логиновская Коваленкова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Логиновская Прокушина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Логиновская Добрышева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Логиновский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Логиновская Марина Васильевна
Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович
Смерть
2000