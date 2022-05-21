Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Корюков Филипп Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Логиновская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Логиновская Коваленкова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Логиновская Прокушина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Логиновская Добрышева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Логиновский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Логиновская Марина Васильевна

Отец ребёнка: Логиновский Василий Максимович

Смерть
2000

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