Логиновская Прокушина Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логиновская Прокушина Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Логиновский Василий Максимович

Мать: Корюкова Логиновская Екатерина Филипповна

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