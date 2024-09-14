Макар Сергеев
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Сергей Иаковлев (Иванов)
Мать: Екатерина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Макаров
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрена Макарова
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Борис Макаров
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феона (Агрипена) Макарова
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Карп Макаров
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Смерть
Неизвестно