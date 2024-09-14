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Макар Сергеев

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Сергей Иаковлев (Иванов)

Мать: Екатерина Максимова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федорова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Макаров

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрена Макарова

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Борис Макаров

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феона (Агрипена) Макарова

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Карп Макаров

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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