Фекла Федорова
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Макаров
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрена Макарова
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Борис Макаров
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феона (Агрипена) Макарова
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Карп Макаров
Отец ребёнка: Макар Сергеев
Смерть
Неизвестно