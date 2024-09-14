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Фекла Федорова

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Сергеев

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Макаров

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрена Макарова

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Борис Макаров

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феона (Агрипена) Макарова

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Карп Макаров

Отец ребёнка: Макар Сергеев

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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