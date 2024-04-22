Беляев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Беляев Николай Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Асклиада Александровна
Мать ребёнка: Беляева Августа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Беляева Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляев Василий Александрович
Мать ребёнка: Беляева Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Беляев Африкан Александрович
Мать ребёнка: Беляева Августа Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Архипова (Беляева) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Беляева Августа Михайловна
Смерть
Неизвестно