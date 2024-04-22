Беляева Августа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Асклиада Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляев Василий Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Беляев Африкан Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Архипова (Беляева) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно