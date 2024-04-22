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Беляева Августа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Асклиада Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Беляев Василий Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Беляев Африкан Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Архипова (Беляева) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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