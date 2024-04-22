Башмолкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмолкин Александр

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

?.03.1953

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1953

Отец: Башмолкин Сергей Владимирович

Мать: Башмолкина Анна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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