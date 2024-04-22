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Башмолкин Сергей Владимирович

Место рождения

Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: Башмолкин Владимир Петрович

Мать: Башмолкина Прасковья Филипповна

Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Призыв на военную службу
05.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место призыва: Дзержинский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Дзержинский р-н
Бракосочетание
1947

Жена: Башмолкина Анна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1949

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Мать ребёнка: Башмолкина Анна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.03.1953

Сын: Башмолкин Александр

Мать ребёнка: Башмолкина Анна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
27.01.1958
Медаль «За отвагу» Воинское звание: рядовой Воинская часть: 3 сп 2 гв. див.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1997
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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