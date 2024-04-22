Башмолкин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Призыв на военную службу
05.07.1941
Место призыва: Дзержинский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Дзержинский р-н
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
04.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башмолкина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
?.03.1953
Сын: Башмолкин Александр
Мать ребёнка: Башмолкина Анна Георгиевна
Военная награда
27.01.1958
Медаль «За отвагу» Воинское звание: рядовой Воинская часть: 3 сп 2 гв. див.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1997
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область