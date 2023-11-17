Заськова Филонья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Заськов Иван Аммосов
Отец ребёнка: Заськов Аммос Емельянов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Заськова Прасковья Аммосова
Отец ребёнка: Заськов Аммос Емельянов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Заськова Агафья Аммосова
Отец ребёнка: Заськов Аммос Емельянов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Заськова Евдокия Аммосова
Отец ребёнка: Заськов Аммос Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно