Сорокин Михаил Никитич
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1782
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сорокин Василий Михайлович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сорокин Василий Михайлович Же
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1809
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сорокин Дементий Михайлович
д. Полутовская
Смерть
1812
д. Полутовская