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Сорокин Михаил Никитич

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1782

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сорокин Никита Ларионович

Мать: Сорокина Гликерия (Лукья) Сысоевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сорокин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сорокин Василий Михайлович Же

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сорокин Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сорокин Дементий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Смерть
1812
д. Полутовская
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